شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 21-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 21-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى نحو 26.6 مليار جنيه، ليغلق عند 627.212 مليار جنيه.

إيقاف تداول 115 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 115 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، بضغوط هبوط كبير للمؤشرات تأثراً بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، ومخاوف المستثمرين بشأن أسواق المال، وهم؛ الإسماعيلية مصر للدواجن، اميرالد للاستثمار العقاري، العبوات الطبية، الدولية للمحاصيل الزراعية، حديد عز، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، سيدي كرير للبتروكيماويات، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، القناة للتوكيلات الملاحية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية للمحابس، غاز مصر، المالية والصناعية المصرية، اودن للاستثمارات المالية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الحديد والصلب المصرية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، جنوب الوادي للأسمنت.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العربية المتحدة للشحن والتفريغ، البنك المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، سبيد ميديكال، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الإسكندرية للزيوت المعدنية، أوراسكوم للتنمية مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للألومنيوم، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ شركة النصر للأعمال المدنية، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الألومنيوم العربية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الكابلات الكهربائية المصرية، الملتقي العربي للاستثمارات، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اسيك للتعدين-اسكوم، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، سماد مصر (ايجيفرت)، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية للصناعات الهندسية، العربية للأسمنت.

وتم أيضاً إيقاف تداول أسهم؛ العربية لحليج الأقطان، الأهلي للتنمية والاستثمار، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العامة لصناعة الورق-راكتا، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، المصرية للدواجن، المتحدة للإسكان والتعمير، مصر للأسمنت-قنا، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، القاهرة للدواجن، أصول للوساطة في الأوراق المالية، إعمار مصر للتنمية، بنك قناة السويس، النساجون الشرقيون للسجاد، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية للمنتجعات السياحية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك.

وكذلك تم إيقاف تداول أسهم؛ برايم القابضة للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مطاحن ومخابز الإسكندرية، ليسيكو مصر، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، دلتا للإنشاء والتعمير، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الأهرام للطباعة والتغليف، ايديتا للصناعات الغذائية، القلعة للاستشارات المالية، جي بي اوتو، مصر للفنادق، شركة مستشفى كليوباترا، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المصرية للاتصالات، جلاكسو سميثكلاين، ريكاب للاستثمارات المالية، القاهرة للإسكان والتعمير، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

وتم إيقاف تداول أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، بالم هيلز للتعمير، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنك قطر الوطني الأهلي، عبر المحيطات للسياحة، ابن سينا فارما، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الدلتا للسكر، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، العالمية للاستثمار والتنمية، أسمنت سيناء.

البورصة تخسر 26.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى نحو 26.6 مليار جنيه، ليغلق عند 627.212 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 573 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.22%، والعرب على 5.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.61% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 246.3 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 30.2 مليون جنيه، 329.4 ألف جنيه، 198 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 10581 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 6.18% ليغلق عند مستوى 2091 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 12689 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 4080 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 7.1% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 6.67% ليغلق عند مستوى 2852 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1065 نقطة.

وصعدت أسهم 3 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 165 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، دلتا للإنشاء والتعمير، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، النساجون الشرقيون للسجاد، 139.2 ألف سهم، 59.7 ألف سهم، 28.3 ألف سهم، 49.7 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 85 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 1.5 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 10 آلاف سهم، 30.9 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار 7000 سهم.

جي بي اوتو

أعلنت شركة أعلنت شركة جي بي أوتو، استحواذ شركة GB Capital ذراع الخدمات المالية غير المصرية والمملوكة لها بالكامل، على 20% من شركة نيو سيتي للإسكان وللتنمية بقيمة 73 مليون جنيه، وعملية الاستحواذ ستقدم منتجات تنافسية تتناسب مع القدرات الشرائية للمستهلك.

القاهرة للدواجن

أعلنت شركة القاهرة للدواجن، موافقة مجلس الإدارة على كتاب شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية باستبدال أحد ممثليها بتعيين زينب أحمد هشام أحمد العرابي ممثلا لها بدلاً من محمد علي حسن علي.

القاهرة الوطنية

أعلنت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، تلقيها إخطاراً من شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، حول عرض شراء من شركة كيان للتنمية (مرفق عرض الشراء)، منوهة إلى أن شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية تمتلك 2.1 مليون سهم بواقع 40.96% من رأسمال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.