شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. كيف أنهت الحكومة ملف المستحقات المتأخرة للمصدرين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدلت الحكومة الستار علي قضية أزمة مستحقات المصدرين المتأخرة والتي تصل إلى 28 مليار جنيه وفق تقديرات المجالس التصديرية، من خلال إطلاق مبادرات جديدة للسداد الفورى للمستحقات المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات، وفيما يلى اهم الأسئلة وإجاباتها حول قضية متأخرات المصدرين.

كم شركة حصلت على مستحقاتها حتى الآن؟

انتهى صندوق دعم الصادرات من مراجعة مستحقات عدد 1137 شركة بإجمالى مستحقات 9.9 مليار جنيه وذلك من إجمالى 1580 شركة تقدمت للإستفادة من هذه المبادرة ، وتم اصدار شهادات صرف لعدد 625 شركة بإجمالى 7.6 مليار جنيه ،وقد بلغت قيمة صافى المستحقات بعد خصم كافة المديونيات الضريبية والإستقطاعات 7.1 مليار جنيه.

متى بدأت عمليات صرف المستحقات وفق مبادرة السداد الفورى؟

تم بدء الصرف من يوم 30 نوفمبر 2020 للشركات بالتنسيق بين وزارتى الصناعة والمالية والبنوك وصندوق دعم الصادرات، وهناك 50 شركة صرفت 1.1 مليار جنيه يوم 30 نوفمبر 2020، فى ظل تفهم كبير من الشركات لموقف الحكومة في هذا الملف.





ماذا قدم صندوق دعم الصادرات منذ بداية 2020؟

إجمالي المبالغ الواردة لصندوق تنمية الصادرات خلال الـ5 أشهر الأولي من العام المالي الجاري (2020/ 2021) بلغ 2.4 مليار جنيه منها 304.2 مليون جنيه من الأمانة العامة لوزارة التجارة والصناعة و2 مليار و109 مليون جنيه من وزارة المالية، و تم صرف المبلغ بالكامل من خلال كافة المبادرات المتعلقة بتسوية مستحقات المصدرين والتي تضمنت مبادرة رئيس الجمهورية ( 30% من المستحقات وصغار المصدرين بحد أقصى 5 مليون جنيه ) بقيمة 1.5 مليار جنيه.

كم شركة صغيرة استفادت من مبادرة الرئيس بسداد 30 % من المستحقات؟

وقد استفاد من هذه المبادرة نحو 1220 شركة ومبادرة الاستثمار بقيمة 781.9 مليون جنيه استفاد منها 64 شركة ومبادرة التسويات الضريبية بقيمة 92.6 مليون جنيه استفاد منها 36 شركة ومبادرة الأراضى الصناعية بقيمة 36.6 مليون جنيه استفاد منها شركة واحدة فقط .