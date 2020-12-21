شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بفعل المخاوف المتزايدة حيال "كورونا" في الأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل المخاوف المتزايدة في الأسواق العالمية بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا.



وأعلنت السلطات الصحية البريطانية عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد مما دفع لندن إلى تشديد القيود، كما أعلنت عدة دول حول العالم وقف الرحلات القادمة من المملكة المتحدة.



تأتي هذه المخاوف على الرغم من توارد المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا واعتماد عدة دول من بينها بريطانيا وكندا استخدام لقاح "فايزر بيونتك" للوقاية من الفيروس.



من جانبه، صرح وزير الصحة الألماني بأن اللقاحات المتاحة في الأسواق ستكون فعالة ضد سلالة كورونا الجديدة، لكن خبراء حذروا من شراسة هذه السلالة.



هذا، وقد أعلن الاتحاد الأوروبي اعتماد الاستخدام الطاريء للقاح "فايزر بيونتك" في الوقاية من فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7789، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7821 وأقل سعر عند 0.7719.