شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم الأمريكية بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين مع الإعلان عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، وذلك على الرغم من الاتفاق على حزمة مالية جديدة في الولايات المتحدة لمواجهة تداعيات الفيروس.



وكشف وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" في وقت سابق هذا الأسبوع عن اتفاق قادة الكونجرس والبيت الأبيض على حزمة التحفيز المالي الثانية المقدرة بقيمة 900 مليار دولار.



وأضاف "منوتشن" أنه بموجب حزمة التحفيز المالي الجديدة، سيتم بداية من الأسبوع المقبلة إرسال شيكات الـ600 دولار لكل أسرة.



ومن ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد مما دفع لندن إلى تشديد القيود، كما أعلنت عدة دول حول العالم وقف الرحلات القادمة من المملكة المتحدة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 15:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 265 نقطة) إلى 29915 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 12606 نقاط، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 54 نقطة) إلى 3655 نقطة.