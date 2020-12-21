شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يهبط بأكثر من 2% بفعل ارتفاع العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بشكل ملحوظ، وذلك على الرغم من الاتفاق على حزمة تحفيز مالي جديدة في الولايات المتحدة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا".



كان وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" قد أعلن اتفاق قادة الكونجرس والبيت الأبيض على حزمة التحفيز المالي الثانية المقدرة بقيمة 900 مليار دولار.



وأضاف "منوتشن" أنه بموجب حزمة التحفيز المالي الجديدة، سيتم بداية من الأسبوع المقبلة إرسال شيكات الـ600 دولار لكل أسرة.



ووقعت أسواق الأسهم والمعادن الصناعية تحت وطأة الضغوط خلال تعاملات اليوم في ظل أنباء عن تعرض المملكة المتحدة لسلالة جديدة من فيروس كورونا مما يؤدي إلى تشديد القيود وتزايد القلق من فشل جهود اللقاحات المضادة للفيروس.



وفي سياق منفضل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.02 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.04% إلى 3.56 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 3.64 دولار وأقل سعر عند 3.54 دولار.