وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية تلتقي بسفير المملكة لدى الأردن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 7:33 مساءً, 21 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض استقبلت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها العلي في مكتبها بالوزارة اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى بحث تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين، والعمل على إزالة جميع المعوقات الإجرائية لما من شأنه زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

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