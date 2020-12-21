محول كهربائي سعة 500 ميجاوات لتأمين التغذية الكهربائية بينبع الصناعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل أمس إلى منطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية بينبع الصناعية، أكبر المحولات الكهربائية سعة 500 ميجاوات والمصنع من قبل شركة Hyosung في كوريا الجنوبية لمشروع تصميم وإنشاء محطة كهرباء توزيع رئيسية - 16P بمنطقة التوسع الصناعي المنفذ من قبل شركة سيمنس السعودية المحدودة. وتبلغ قيمة المشروع 244 مليون ريال وبنسبة إنجاز 58.52%.ويعد المشروع ضمن تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بطاقة استيعابية 1000 ميجاوات، ويخدم منطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية بالمدينة. وصول أكبر المحولات الكهربائية: السعة 500 ميجاوات

الشركة المصنعة Hyosung في كوريا الجنوبية

مخصص لمشروع محطة كهرباء توزيع رئيسة - 16P

الطاقة الاستيعابية للمشروع 1000 ميجاوات

المنطقة المستهدفة توسعة الصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية

الشركة المنفذة للمشروع سيمنس السعودية المحدودة

قيمة المشروع 244 مليون ريال

نسبة الإنجاز 58.52%

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