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وأكد مدير الشؤون الإدارية والمالية حسين الحربي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار أهداف الغرفة والسعي في تنظيم العمل الداخلي للإدارات بما يحقق استراتيجيات وتطلعات الغرفة، ويسهم في تعزيز الإنتاجية ووضع مسار عملي منظم ومنهجية واضحة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت غرفة القصيم مناقشة الخطة التشغيلية السنوية للعام المالي 2021، ناقشت خلالها مشاريع 13 إدارة بلغ عدد مشاريعها 231 مشروعا، وذلك عبر عقد 4 اجتماعات رئيسية مشكلة من الأمانة العامة للغرفة، ومدير إدارة التخطيط والتطوير والجودة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية.وأكد مدير الشؤون الإدارية والمالية حسين الحربي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار أهداف الغرفة والسعي في تنظيم العمل الداخلي للإدارات بما يحقق استراتيجيات وتطلعات الغرفة، ويسهم في تعزيز الإنتاجية ووضع مسار عملي منظم ومنهجية واضحة.

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