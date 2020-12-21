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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الزكاة والدخل حصلت على جائزة «أفضل مبادرة ابتكارية في الموارد البشرية»، خلال مشاركتها في حفل جوائز بيئة العمل المستقبلية في دبي، الذي نظمته شركة «إنفورما للمعارض»، وذلك على إثر النجاح الذي حققته مبادرة «أكاديمية الزكاة والدخل» في عام واحد فقط من إطلاقها.

وتحظى الأكاديمية باهتمام الهيئة العامة للزكاة والدخل، إيمانا منها بأن رأس المال البشري هو عنصر الارتكاز الأساسي في تحقيق استراتيجية الهيئة 2020 - 2022، التي تهدف إلى بناء منظومة عمل فعالة، اعتمادا على ممكن «كفاءات من أجل المستقبل»، الذي يسعى إلى جذب ورعاية المواهب الوطنية من أجل مستقبل أفضل للمملكة.

وقال محافظ الهيئة المهندس سهيل أبانمي، «إن حصول الهيئة على هذه الجائزة يعد إثباتا على مسعاها الجاد إلى بناء منظومة موارد بشرية فعالة، تحظى بالتميز المؤسسي والكفاءة الإدارية في إدارة أموال الزكاة والضرائب في المملكة، بما يتوافق أفضل المعايير والممارسات الدولية».