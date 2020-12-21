شكرا لقرائتكم خبر عن فندق في دبي يعرض ليلة رأس السنة بـ 8.8 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف فندق «مي دبي» عن باقة فندقية، يتوقع أنها الأغلى على مستوى العالم، وذلك ليلة رأس السنة الجديدة، حيث تصل تكلفتها إلى نحو 8.8 مليون درهم.

وتتضمن الباقة سيارة بوغاتي فيرون الرياضية، وساعة فاخرة، فضلاً عن إقامة في جانح فاخر بالفندق الواقع في منطقة الخليج التجاري على مدار ثلاث ليالٍ، في مبنى The Opus الذي كان من بين آخر المشاريع المصممة من قبل المعمارية الراحلة زها حديد، وتم تدشينه من قبل المطور العقاري أمنيات، في قلب دبي بالقرب من برج خليفة.

وتضم الباقة الغرفة والإقامة الكاملة لما يصل إلى 8 أشخاص من 31 ديسمبر /كانون الأول 2020 حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2021.

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