شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل بمتحف الاسكندرية وقلعة قايتباى لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عدد من الورش الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان بمدينة الاسكندرية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة السياحة والآثار.

جاء تنظيم هذه الورش في اطار مبادرة "ايدxايد" التي أطلقتها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الشهر الجاري لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان.

وأشارت إيمان محمود، رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الي أنه تم تنظيم ورشتين للرسم إحداهما بمتحف الإسكندرية القومي، والأخرى بقلعة قايتباي.

وشملت ورشة المتحف محاضرة عن الأحرف العربية واستخداماتها ومعنى كلمة "السياحة"، وذلك للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وقد قام الاطفال برسم وتلوين للأحرف والكلمات ثم تم اصطحابهم في جولة بالمتحف حيث استمعوا لشرح لوحة تحوي على أحرف اللغة العربية، وقد حرص الأطفال في ختام الورشة على تسجيل زيارتهم للمتحف بالتقاط الصور التذكارية داخل قاعات العرض.

كما أشار محمد متولي ،مدير عام آثار الاسكندرية والساحل الشمالى إلى أنه تم تنظيم ورشة رسم آخرى بقلعة قايتباي بالاسكندرية لمجموعة من أصحاب الهمم، وذلك لربطهم بالمكان وتعريفهم بقيمته السياحية والأثرية.

وخلال الورشة تم تقديم شرح مبسط عن قلعة قايتباي وأهميتها وقيمتها السياحية، مشيرا الي تفاعل المجموعة مع المكان من خلال تقديمهم رسم مبسط لما تم الاحساس به من كل منهم، وقد أظهرت الورشة الميول الفنية والقدرات المميزة لبعض أفراد المجموعة، وفي الختام تم توزيع مواد دعائية عن الاسكندرية، كما تم التقاط الصور التذكارية.

وفي سياق متصل، نظم مكتب الهيئة بالإسكندرية ندوة بأحد المدارس تحت عنوان " تشجيع السياحة الداخلية" وذلك بالتعاون مع مكتب سكك حديد مصر ومركز إعلام غرب الإسكندرية، وذلك لرفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، في إطار مبادرة "اعرف بلدك" التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة من ديسمبر الجاري وحتى مارس 2021.

ومن جانبه، أكد السيد مجدي الغريب ، مدير مركز إعلام غرب الإسكندرية خلال كلمته على أهمية التعرف على معالم مدينة الاسكندرية والتى تحتوى على العديد من المعالم الأثرية والمزارات السياحية.

وخلال الندوة تم عرض فيلم رحلة سائح في مصر الذي أطلقته الوزارة في إطار حملتها الترويجية Same Great Feelings ، كما تم مناقشة محتواه والهدف من إنتاجه وعرضه في عددة أماكن كرسالك طمأنينة ترسلها وزارة السياحة والآثار لزائري مصر.

إن مباردة "اعرف بلدك" تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية وتعريف الشباب بالأماكن السياحية ليكون كل فرد سفيرا للسياحة المصرية، كما تحدثت عن الأنماط السياحة المختلفة.