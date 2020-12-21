شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد: نستهدف نشر الوعى بمخاطر فيروس كورونا والحد من انتشاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- البرنامج التدريبي "إعداد الكوادر الإدارية المتطوعة فى مجال مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد" للدفعة الثانية، والذي تم تنفيذه إلكترونيًا (أون لاين) بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج يأتي فى إطار حرص المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على تعزيز المشاركة المجتمعية والمساهمة مع الدولة المصرية في زيادة الوعي لدى موظفي الجهاز الإداري بالدولة فيما يتعلق بتوفير كل المعلومات عن فيروس كورونا COVID 19 والحد من انتشاره، مما يساهم في زيادة نسبة الشفاء وتقليل اعداد المصابين خلال المرحلة القادمة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى مشاركة عدد ٩٤موظف حكومي يمثلون وزارات المالية، والطيران المدني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن المتدرب سيحصل على شهادة إتمام تدريب إعداد كوادر إدارية مدربة فى مجال مواجهة ازمة فيروس كورونا.

وقال الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى إن هذه المبادرة تأتى ضمن جهود الهلال الأحمر المصرى لإعداد كوادر مدربة للقيام بالتوعية بفيروس كورونا المستجد كمتطوعين فى وزارتهم وكمرحلة ممتدة لحملة "متطوع فى كل شارع" التى بدأها الهلال مع بداية الأزمة، معلنًا أن التدريب يتم عن بعد من خلال خبراء الهلال الأحمر المصرى، ويعقب التدريب مباشرة تكليف المتدربين بمبادرة ( متطوع فى كل وزارة) وبالتعاون مع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة بنشر عدد من رسائل التوعية التى أعدها الهلال الأحمر المصرى لزملائهم ومعارفهم تحت شعار "وعينا أمان".

يشار إلى أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار بروتوكول التعاون السابق توقيعه بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وجمعية الهلال الأحمر المصري في مجالات التدريب والتأهيل والإرشاد المهني، والذي يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءات ومعارف موظفي الدولة وطلبة الجامعات والمجتمع المدني.