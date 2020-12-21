تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب، قبل قليل بقيمة 10 جنيهات، عقب ارتفاع صباح اليوم بقيمة 6 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا فى مصر 817 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً إلى 1870 دولارا مقارنة بـ 1902 دولار بقيمة هبوط 32 دولارا بسبب اتجاه المستثمرين لجنى الأرباح.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 700 جنيها. أسعار الذهب اليوم في مصر:عيار 18 سجل 700 جنيها. عيار 21 سجل 817 جنيها. عيار 24 سجل 934 جنيها. انخفضت أسعار العملات اليوم الاثنين 21-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مع بداية تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر الدولار بالبنك الأهلى ليسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، لـ 19.03 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.12 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد. سعر الدولار: يسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: 19.03 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع سعر الجنيه الإسترلينى: يسجل 20.84 جنيه للشراء، و21.20 جنيه سعر الريال السعودي: 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي: 48.65 جنيه للشراء، و51.80 جنيه للبيع.

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