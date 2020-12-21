شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تداول أسهم 144 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة هبوط 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 114 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، بضغوط هبوط كبير للمؤشرات تأثراً بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، ومخاوف المستثمرين بشأن أسواق المال، وهم؛ الإسماعيلية مصر للدواجن، اميرالد للاستثمار العقاري، العبوات الطبية، الدولية للمحاصيل الزراعية، حديد عز، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، سيدي كرير للبتروكيماويات، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، القناة للتوكيلات الملاحية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية للمحابس، غاز مصر، المالية والصناعية المصرية، اودن للاستثمارات المالية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الحديد والصلب المصرية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، جنوب الوادي للأسمنت.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العربية المتحدة للشحن والتفريغ، البنك المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، سبيد ميديكال، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الإسكندرية للزيوت المعدنية، أوراسكوم للتنمية مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للألومنيوم، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ شركة النصر للأعمال المدنية، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الألومنيوم العربية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الكابلات الكهربائية المصرية، الملتقي العربي للاستثمارات، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اسيك للتعدين-اسكوم، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، سماد مصر (ايجيفرت)، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية للصناعات الهندسية، العربية للأسمنت.

وتم أيضاً إيقاف تداول أسهم؛ العربية لحليج الأقطان، الأهلي للتنمية والاستثمار، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العامة لصناعة الورق-راكتا، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، المصرية للدواجن، المتحدة للإسكان والتعمير، مصر للأسمنت-قنا، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، القاهرة للدواجن، أصول للوساطة في الأوراق المالية، إعمار مصر للتنمية، بنك قناة السويس، النساجون الشرقيون للسجاد، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية للمنتجعات السياحية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك.

وكذلك تم إيقاف تداول أسهم؛ برايم القابضة للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مطاحن ومخابز الإسكندرية، ليسيكو مصر، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، دلتا للإنشاء والتعمير، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الأهرام للطباعة والتغليف، ايديتا للصناعات الغذائية، القلعة للاستشارات المالية، جي بي اوتو، مصر للفنادق، شركة مستشفى كليوباترا، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المصرية للاتصالات، جلاكسو سميثكلاين، ريكاب للاستثمارات المالية، القاهرة للإسكان والتعمير، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

وتم إيقاف تداول أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، بالم هيلز للتعمير، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنك قطر الوطني الأهلي، عبر المحيطات للسياحة، ابن سينا فارما، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الدلتا للسكر، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، العالمية للاستثمار والتنمية.