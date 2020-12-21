شكرا لقرائتكم خبر عن "فيتش" تبقى التصنيف الإئتمانى لـ"أدنوك" عند AA+ ونظرة مستقبلية مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثبّتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف الإصدار الائتماني طويل الأجل لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عند AA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة - حسب تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية- أن هذا التصنيف يعكس الإنتاجية العالية التي تحققها أعمال أدنوك في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والاحتياطيات النفطية الكبيرة، وتكلفة الإنتاج المنخفضة، والنجاح الذي تحققه الشركة في الاستفادة من مجالات وفرص الدمج والتكامل في قدراتها وشركاتها لتعزيز وزيادة القيمة، والملاءة المالية العالية، والمرونة المالية، والمديونية المنخفضة، والأرباح العالية التي تحققها الشركة.

كما أكدت "فيتش" كذلك تثبيت أدنوك عند تصنيف "AA" بالنسبة للقدرة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة تتماشى مع التصنيف السيادي لأبوظبي وبما يعكس الروابط القوية بين أدنوك وحكومة أبوظبي. وذكرت وكالة "فيتش" أن هذه التصنيفات تعد أعلى التصنيفات الائتمانية التي تمنحها لشركات النفط والغاز.

وأشادت "فيتش" بالنجاح الذي حققته استراتيجية أدنوك لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة من خلال استقطاب شركاء جدد والحصول على حصص أقلية في شركاتها العاملة مما أسهم في توفير رءوس أموال عالمية جديدة لإعادة استثمارها في دعم مشاريع ومبادرات النمو وتحسين الوصول إلى أسواق المال العالمية.

وأبرزت "فيتش" نجاح أدنوك في استقطاب 15.9 مليار دولار من خلال إبرام سلسلة من اتفاقيات الاستثمار في البنية التحتية للطاقة على نطاق واسع خلال عام 2020، والتي أعقبت إنجاز أدنوك لاتفاقية رائدة للاستثمار في أصول محددة من البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز بقيمة 20.7 مليار دولار مع ائتلاف يضم عدداَ من كبار المستثمرين العالميين في مشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات.

وأوضحت أن هذه الاتفاقية لوحدها أسهمت في جذب استثمارات اجنبية مباشرة لدولة الإمارات بلغت 10.1 مليار دولار.