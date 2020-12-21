شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتراجع بنسبة 3.84% بجلسة الاثنين.. وهبوط 29 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 3.84% خاسراً 98.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2460.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 350.5 مليون سهم محققة ما قيمته 479.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5488 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4.74%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.66%، يليه قطاع النقل بنسبة 3.86%، ثم قطاع السلع بنسبة 3.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.47%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%.

وقفز سهمين ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.91%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.11%، فيما تراجع 29 سهماً، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 5%، ثم سهم شركة دبي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 5%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 29.4 مليون ورقة بقيمة 100.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 4.76%.

وفي سياق متصل أعلن صندوق شيميرا ستاندر اند بورز الإمارات شريعة المتداول، عدم إضافة أو استبعاد أي سهم في المراجعة الفصلية للمؤشر.

في سياق آخر قالت الشركة الوطنية الدولية القابضة، لا توجد أي تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على سعر سهم الشركة أو حجم التداول بالشكل الذي ترتب عليه هذا النشاط غير الاعتيادي في التداول.

وفي سياق منفصل حصلت شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية، مؤخراً على ترخيص وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية من سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وتعتبر عملية الإقراض والاقتراض بنقل لملكية الأوراق المالية مؤقتاً من مستثمر (المقرض) إلى آخر (المقترض)، مع التزم المقترض بإعادة الأسهم في أي وقت خلال أو بعد نهاية الفترة المتفق عليها.