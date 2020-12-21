شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات قطاعات البورصة بالختام باستثناء صعود هامشي لـ"الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت كافة مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء قطاع الخدمات التعليمية والذي صعد هامشياً بنسبة 0.05%، فيما تراجع 15 قطاعاً على رأسها قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 7.29%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 7.14%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 7.05%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.85%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.49%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 6.26%.

كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 5.98%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 5.81%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.47%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.87%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.36%، وهبط قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات نسبة 4.32%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.99%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.62%.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى نحو 26.6 مليار جنيه، ليغلق عند 627.212 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 573 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.22%، والعرب على 5.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.61% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 246.3 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 30.2 مليون جنيه، 329.4 ألف جنيه، 198 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 10581 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 6.18% ليغلق عند مستوى 2091 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 12689 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 4080 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 7.1% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 6.67% ليغلق عند مستوى 2852 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1065 نقطة.

وصعدت أسهم 3 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 165 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.