شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 50.72 دولار لبرنت و47.68 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 50.72 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 1.54 دولار للبرميل، أو ما يوازي3% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47.68 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 1.42 دولار للبرميل، أو ما يوازي 2.9%.

وشهدت أسعار النفط اليوم، انخفاضا بحوالي 3% إذ أذكت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا تسببت في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا مخاوف حيال بطء تعافي الطلب على الوقود وسط تشديد القيود في أوروبا وفقا لرويترز.

وكانت أسعار النفط الآجلة قد حققت مكاسب أسبوعية هي السابعة لها على التوالي، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث سجلت عقود خام القياس العالمي برنت ارتفاعا بمقدار 4.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب بمقدار 5.4%.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا غير العضو فى المنظمة على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا.