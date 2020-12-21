اتحاد بنوك مصر يبحث تطورات 9 مشاريع في مجال المسئولية المجتمعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقدت لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر برئاسة لميس نجم ،مستشار محافظ البنك المركزي المصري اجتماعا بمقر الاتحاد لبحث ومتابعة تطورات 9 مشاريع على قائمة اعمال اللجنة في مجالات متنوعة منها تطوير العشوائيات والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب.

وشارك في الاجتماع عددا من أعضاء اللجنة منهم شاهيناز رمزي نائب مدير عام إدارة الثروات بالمصرف العربي الدولي ، وجيهان ابو حسين نائب مديرعام إدارة إيثار بالمصرف المتحد، وليلى حسني رئيس مكتب المسؤولية الاجتماعية و التنمية المستدامة ببنك الإسكندرية، ونجلاء عبد الرحيم مدير عام الإتصال المؤسسي ببنك التنمية الصناعية والعميد مهندس وليد عبد الوهاب.

واستعرضت اللجنة تقرير أعده مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور عن موقف أعمال التطوير بمحافظة الجيزة، حيث أوضح إنتهاء شبكة الصرف ومياه الشرب لقريتي المعمل والمساكن بالبدرشين بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من أعمال إنشاء محطة تنقية مياه قرية مزغونة بالبدرشين بنسبة 70% وجاري تركيب الأعمال الميكانيكية، وأوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية الحسانين الشرقية بنسبة 80%، وخط الطرد بنسبة 95% ، كما تم الانتهاء من محطة تنقية مياه قرية الشوبك الغربي بالبدرشين، بنسبة إنجاز 75% .

وقامت اللجنة بالتنسيق بين الاطراف ذات الصلة بعملية تطوير أرض البترول بمنطقة كفر العلو بحلون من خلال دعوة الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان والمهندس أشرف البرقي مدير عام بشركة "سوميد" اللذان شاركا في الاجتماع ، وقد تم الموافقة على آلية لتفعيل أعمال التطوير وفقاً للتصميم المقترح بإنشاء ملاعب مفتوحة وحديقة عامة للأطفال طبقاٌ للضوابط الفنية التي أقرتها شركة "سوميد"، وتحت إشراف مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور.

ووافقت اللجنة بصفة مبدئية على التعاون مع مؤسسة صناع الحياة لبدء المرحلة الرابعة من التعاون المشتركة لتنمية المناطق العشوائية بحلوان مع التركيز على التنميةالبشرية من خلال تفعيل دورالشباب في تنمية مجتمعهم المحلي، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسيدات من الفئات المهمشة، على أن يتم دراسة عمل بروتوكول جديد يغطي أوجه النشاط التي تخدم رؤية اتحاد بنوك مصر في التطوير.

وشكلت اللجنة فريق عمل من السادة أعضاء اللجنة برئاسة جيهان أبوحسين نائب مديرعام إدارة إيثار بالمصرف المتحد لبحث سبل التعاون مع جمعية تكاتف للتنمية لتحقيق الاستدامة لأعمال التطوير لمدرستي سالم حسن طماعة و عرب كفر العلو بحلوان التي قام إتحاد بنوك مصر بتطويرهما قبل بداية العام الدراسي الحالي ودراسة العرض المقدم من الجمعية المذكورة في هذا الشأن.

وقررت اللجنة تشكيل فريق عمل برئاسة لميس نجم للتواصل مع السيد محافظ القاهرة بهدف التنسيق مع شركة الكهرباء المختصة لسرعة إنهاء إجراءات عمل مقايسة لإطلاق التيار الكهربائي اللازم لتشغيل مدرسة "هويتنا"، وذلك في إطار استكمال أعمال التجهيز لافتتاح المدرسة.

واطلعت اللجنة على التقرير المعد من جانب إدارة الأشغال العسكرية بشأن الموقف التنفيذي لأعمال الوصلات المنزلية الخاصة بشبكة الصرف لمنطقة أرض الدواجن بحلوان، حيث أفاد إنتهاء الأعمال، وأنه جاري عملية الاستلام تحت إشراف مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور.

من جانبها أكدت لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي المصري ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر ان اللجنة تعكف على متابعة المشروعات التي يقوم عليها اتحاد بنوك مصر في مجال التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية بشكل مستمر لافتة الى ان تلك المشروعات تأتي في اطار خطة الدولة للتنمية.

وأضافت ان اللجنة تولي اهتمام خاص بتنوع المشروعات التي تعكف على تنفيذها وتطويرها وفي اماكن مختلفة بما يساهم في تقديم خدمات جيدة ومناسبة للمواطن المصري.