شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.71%.. وتراجع 192 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.71% خاسراً 148.21 نقطة ليغلق عند مستوى 8538.68 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.6% خاسراً 335.78 نقطة ليغلق عند مستوى 20664.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 482.2 مليون سهم بقيمة 13.7 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 6.36%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 5.54%، يليه قطاع النقل بنسبة 4.89%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.79%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 4.32%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.81%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.75%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.70%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.07%، فيما ارتفع قطاع تجزئة الأغذية وحيداً بنسبة 2.64%.

وقفزت 5 أسهم خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسواق عبد العثيم" بنسبة 4.15%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 3.63%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 2.69%، فيما تراجع 192 سهماً على رأسها سهم "شمس" بنسبة 9.95%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 9.94%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 9.50%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 863.4 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة نسيج العالمية التجارية أمس الأحد، على تخفيض رأس مال الشركة، وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 124.40 ريال وإلغاء الأوامر القائمة، كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الإثنين، على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة نسيج العالمية التجارية في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول غداً الثلاثاء.