شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وواصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.51% ليصل إلى مستوى 10616 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 5.58% ليصل إلى مستوى 2104 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.29% ليصل إلى مستوى 12754 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.44% ليصل إلى مستوى 4099 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.22% ليصل إلى مستوى 1977 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.87% ليصل إلى مستوى 2877 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 1066 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 95 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، بضغوط هبوط كبير للمؤشرات تأثراً بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، ومخاوف المستثمرين بشأن أسواق المال، وهم؛ الإسماعيلية مصر للدواجن، اميرالد للاستثمار العقاري، العبوات الطبية، الدولية للمحاصيل الزراعية، حديد عز، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، سيدي كرير للبتروكيماويات، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، القناة للتوكيلات الملاحية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية للمحابس، غاز مصر، المالية والصناعية المصرية، اودن للاستثمارات المالية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الحديد والصلب المصرية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، جنوب الوادي للأسمنت.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العربية المتحدة للشحن والتفريغ، البنك المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، سبيد ميديكال، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الإسكندرية للزيوت المعدنية، أوراسكوم للتنمية مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للألومنيوم، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ شركة النصر للأعمال المدنية، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الألومنيوم العربية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الكابلات الكهربائية المصرية، الملتقي العربي للاستثمارات، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اسيك للتعدين-اسكوم، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، سماد مصر (ايجيفرت)، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية للصناعات الهندسية، العربية للأسمنت.

وتم أيضاً إيقاف تداول أسهم؛ العربية لحليج الأقطان، الأهلي للتنمية والاستثمار، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العامة لصناعة الورق-راكتا، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، المصرية للدواجن، المتحدة للإسكان والتعمير، مصر للأسمنت-قنا، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، القاهرة للدواجن، أصول للوساطة في الأوراق المالية، إعمار مصر للتنمية، بنك قناة السويس، النساجون الشرقيون للسجاد، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية للمنتجعات السياحية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك.

وكذلك تم إيقاف تداول أسهم؛ برايم القابضة للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مطاحن ومخابز الإسكندرية، ليسيكو مصر، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، دلتا للإنشاء والتعمير، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الأهرام للطباعة والتغليف، ايديتا للصناعات الغذائية، القلعة للاستشارات المالية، جي بي اوتو، مصر للفنادق، شركة مستشفى كليوباترا، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المصرية للاتصالات.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، دلتا للإنشاء والتعمير، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، النساجون الشرقيون للسجاد، 139.2 ألف سهم، 59.7 ألف سهم، 28.3 ألف سهم، 49.7 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 85 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 1.5 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 10 آلاف سهم، 30.9 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار 7000 سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أعلنت شركة جي بي أوتو، استحواذ شركة GB Capital ذراع الخدمات المالية غير المصرية والمملوكة لها بالكامل، على 20% من شركة نيو سيتي للإسكان وللتنمية بقيمة 73 مليون جنيه، وعملية الاستحواذ ستقدم منتجات تنافسية تتناسب مع القدرات الشرائية للمستهلك.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة القاهرة للدواجن، موافقة مجلس الإدارة على كتاب شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية باستبدال أحد ممثليها بتعيين زينب أحمد هشام أحمد العرابي ممثلا لها بدلاً من محمد علي حسن علي.

فيما أعلنت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، إخطاراً من شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، تلقيها عرض شراء من شركة كيان للتنمية (مرفق عرض الشراء)، منوهة إلى أن شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية تمتلك 2.1 مليون سهم بواقع 40.96% من رأسمال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.