شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز العقارية تربح 217 ألف دينار من بيع الأسهم المملوكة في انترادوس للتطوير السياحي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مراكز التجارة العقارية عن توقيع عقد بيع وتنازل عن الأسهم المملوكة للشركة في شركة انترادوس للتطوير السياحي، والتي تمثل نسبتها 10% من حصص الشركة أي ما يُعادل 10.3 مليون سهم نقدي وبمبلغ إجمالي قدره 21 مليون دولار.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، اليوم الإثنين، إن المبلغ سالف الذكر مُقسم إلى 10 مليون دولار نقداً يُسدد بالليرة السورية مع مراعاة السعر الرائج للصرف وفقاً للبنك المركزي، والمبلغ المتبقي البالغ 11 مليون دولار يمثل قيمة شراء عقار في الجمهورية العربية السورية.

وأفادت "مراكز"، بأنه تم تحقيق أرباح بقيمة 217.29 ألف دينار من توقيع عقد البيع والتنازل.

وتتوقع مراكز أم يظهر الأثر المالي الناتج من البيع في البيانات المالية بالربع الأخير من عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن مراكز حققت صافي خسائر- خاصة بمساهمي الشركة الأم- بلغ 47.9 ألف دينار خلال الربع الثانث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 36.9 ألف دينار في نهاية 30 يونيو 2019.

ويعود سبب تحقيق الخسائر إلى الانخفاض من التغير في القيمة العادلة لعقاات استثمارية، بالإضافى إلى عدم وجود إيرادات ووجود مصاريف مُقابلة.

كذلك حققت الشركة صافي أرباح بلغت 145.5 ألف دينار خلال فترة الستة أشهر المنتهي في 30 يونيو 2020، مُقابل صافي خسائر بلغت 74.1 ألف دينار خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.