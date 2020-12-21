شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تتراجع.. الأسواق العالمية تحت ضغط سلالة كورونا الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأمريكية، عند الفتح الاثنين لبدء أسبوع عطلة الميلاد على تراجع من تفشي سلالة جديدة من كورونا فيالمملكة المتحدة، وذلك رغم موافقة الكونجرس على صفقة تحفيز بـ 900 مليار دولار.

وخسر داو جونز 200 نقطة عند الفتح فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 1.2% وتراجع مؤشر ناسداك المركب 0.9%. وانخفض سهم تيسلا بنسبة 4.8% مع دخله مؤشر ستاندرد آند بورز، بوزن 1.69%، وهو بذلك خامس أكبر مؤثر في المؤشر الأوسع نطاقاً.

وتعرضت أسهم السفر لضغوط بسبب أنباء عن سلالة فيروس جديدة في المملكة المتحدة، مما أدى إلى مزيد من الإغلاق الشديد وقيود السفر في جميع أنحاء أوروبا.

وانخفضت أسهم خطوط الرحلات البحرية النرويجية ورويال كاريبيان بأكثر من 3%. وانخفض سهم أمريكان إيرلاينز 5.2%، بينما انخفض سهم يونايتد إيرلاينز بأكثر من 4%.

وتوصل الكونجرس، في وقت متأخر من يوم الأحد، إلى اتفاق بشأن حزمة إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار، وهو جهد طال تأجيله لتعزيز نظام الرعاية الصحية الأمريكي، والاقتصاد الذي يئن تحت وطأة الوباء.

وأعلن قادة الكونجرس عن اتفاق بشأن مشروع قانون - سيرسل مساعدة فيدرالية جديدة للأسر والشركات الصغيرة ومقدمي الرعاية الصحية لأول مرة منذ شهور ويمول الحكومة حتى 30 سبتمبر، في حين لم يصدروا حتى الآن النص التشريعي الذي يأملون في تمريره.

وفي أوروبا، انخفض مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 1.8% في التعاملات المبكرة، مع انخفاض أسهم السفر والترفيه بنسبة 4% ليقود الخسائر حيث انزلقت جميع القطاعات والبورصات الرئيسية إلى المنطقة السلبية. ويراقب التجار بعصبية طفرة كوفيد-19الجديدة في المملكة المتحدة، والتي أدت إلى إغلاق تام في لندن وأجزاء أخرى من جنوب شرق إنجلترا وتراجع عن اختلاط الأسر خلال عيد الميلاد.