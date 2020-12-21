شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن مكاسبه مع تنامي المخاوف الاقتصادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محت أسعار الذهب مكاسبها السابقة لتهبط بما يصل إلى 1.3%، الاثنين تحت ضغط من ارتفاع الدولار ووسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة التي سيطرت على الأسواق ودفعت دولا إلى فرض قيود أكثر صرامة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1874.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1115 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد ملامسته في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1906.46 دولار. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1877.70 دولار.

وقالت شياو فو المحللة لدى بنك أوف تشاينا "بشكل عام، ثمة عزوف عن المخاطرة. أسواق العملات الأجنبية والأسهم تتراجع. تثير السلالة الجديدة للفيروس حالة من عدم اليقين المتجدد في السوق ونحن نشهد عزوفا شديدا عن المخاطرة".

وأضافت "على الرغم من أن الذهب يجب أن يربح في هذه الحالات بوصفه ملاذا آمنا، ولكن بشكل عام، خلال هذه الظروف، نرى الدولار يسرق الأضواء".

وجنى مؤشر الدولار ما يزيد على واحد بالمئة، وانتعش من أدنى مستوياته في عدة سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن تسببت أنباء تحور فيروس كورونا في انخفاض الجنيه الإسترليني واليورو.

وقفزت الأسعار في وقت سابق من الجلسة بما يزيد على واحد بالمئة بعد تقارير تفيد بأن قادة الكونجرس الأمريكي توصلوا الأحد إلى اتفاق حول حزمة بقيمة 900 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر من الفيروس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة واحدا بالمئة إلى 26.02 دولار للأوقية، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ 16 ديسمبر كانون الأول عند 27.38 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبط البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2321.36 دولار، كما نزل البلاتين 4.7 بالمئة إلى 987.58 دولار.

(رويترز)