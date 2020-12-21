شكرا لقرائتكم خبر عن «فودافون» تستمر في مصر بعد إلغاء صفقة مع «الاتصالات السعودية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجموعة الاتصالات البريطانية فودافون، الاثنين إنها أنهت محادثات مع شركة الاتصالات السعودية لبيع حصتها البالغة 55% في فودافون مصر مقابل 2.4 مليار دولار، مؤكدة التزامها تجاه مصر.

وتوصلت شركة الاتصالات السعودية، إلى اتفاق مبدئي في يناير/ كانون الثاني لشراء الحصة من فودافون المدرجة في بورصة لندن، بينما تسعى للتوسع في أكثر الدول العربية سكانا.

والتقى الرئيس التنفيذي لفودافون نيك ريد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر في مطلع هذا الأسبوع في إشارة إلى أنه من المحتمل استمرار الاستثمار.

وقال متحدث باسم الشركة «فودافون لا تزال متفائلة بشأن استمرارها في السوق المصرية».

وأضاف «فودافون ملتزمة تجاه مصر منذ أكثر من 20 عاما، ولدي فودافون مصر فريق نابغ ومكانة قوية في السوق وتحقق عائدا مغريا على رأس المال».

وفودافون أكبر مشغل للهاتف المحمول في مصر وتستحوذ على حصة 40 بالمئة بالسوق ولديها 44 مليون عميل.

وحصلت فودافون على بحزمة ترددات جديدة لنقل البيانات الشهر الماضي، لمدة عشر سنوات حتى عام 2030، لتوسيع سعة شبكتها.

وقالت هيئة الرقابة المالية في مصر في فبراير/ شباط إنه في حال توصل شركة الاتصالات السعودية لاتفاق نهائي لشراء 55 بالمئة من أسهم فودافون مصر، فإنها ستكون ملزمة بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم ومنهم حصة المصرية للاتصالات في فودافون والبالغة 45 بالمئة.

وفي يناير/ كانون الثاني، قالت فودافون العالمية إنها ستبيع حصتها في مصر في إطار جهود التركيز علي عملياتها في أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء. (رويترز)

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