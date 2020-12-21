شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يفقد أكثر من 5.5% بفعل السلالة الجديدة لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتفقد أكثر من 5.5% ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الستة أيام الأخيرة ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حيال الطلب العالمي ، بعد اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار فى المملكة المتحدة البريطانية.

انخفض خام برنت أكثر من 5.5% إلى مستوي 49.22$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 52.24$ ، وسجل أعلى مستوي عند 52.28$.

عند تسوية الجمعة ، حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 1.5% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 52.46$ للبرميل.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 5% ، فى سابع مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ آذار/مارس 2019.

وتعاذ تلك المكاسب إلى التطورات الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، بالإضافة إلى انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بجانب الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية.

تراجعت أسعار النفط على نطاق واسع فى مستهل تعاملات الأسبوع ،بعد الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار فى المملكة المتحدة البريطانية ، الأمر الذي جدد المخاوف حيال تشديد عمليات إغلاق الاقتصاد العالمي ،والتي سوف تؤثر بشدة على مستويات الطلب على الوقود.

أعلنت الحكومة البريطانية إغلاق شديد فى العاصمة لندن وأجزاء أخرى من جنوب شرق البلاد ،بعد الطفرة الجديدة فى فيروس كوفيد-19 التي تم اكتشافها مؤخرا.

وتشير بعض التقارير إلى إن السلالة الجديدة المكتشفة قابلة للانتشار بنسبة تصل إلى 70% أكثر من السلالة الأصلية لفيروس كورونا ،وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المحتمل وجود تلك السلالة فى دول أخرى هي الدنمارك وهولندا وأستراليا.

ولمنع دخول السلالة إلى أراضيها قررت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا وهولندا وقف الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، كذلك قررت كندا والسعودية ودول عالمية أخرى منع استقبال المسافرين القادمين من بريطانيا.