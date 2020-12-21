شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين بفعل مخاوف السلالة الجديدة لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي الواسعة من أدنى مستوى فى عامين ونصف ،بالإضافة إلى تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بفعل تجدد المخاوف حيال الاقتصاد العالمي ، بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار فى المملكة المتحدة البريطانية.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.0 % إلى مستوى 91.02 نقطة الأعلى منذ 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.12 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 89.92 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.35% ، فى أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 89.73 نقطة المسجل فى اليوم السابق.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الماضي، فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 0.7% ، فى رابع خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،بفعل شهية المخاطرة المرتفعة ، إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالمية ، فى ظل التطورات الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا ، بالإضافة إلى آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

تجددت عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل فى مطلع تعاملات الأسبوع ،بفعل تصاعد المخاوف مرة أخرى حيال الاقتصاد العالمي ،عقب الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار فى بريطانيا ، الأمر الذي من المتوقع أن يترتب عليه قيام الحكومات العالمية بتشديد إجراءات غلق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فى معظم أنحاء العالم.

أعلنت الحكومة البريطانية إغلاق شديد فى العاصمة لندن وأجزاء أخرى من جنوب شرق البلاد ،بعد الطفرة الجديدة فى فيروس كوفيد-19 التي تم اكتشافها مؤخرا.

وتشير بعض التقارير إلى إن السلالة الجديدة المكتشفة قابلة للانتشار بنسبة تصل إلى 70% أكثر من السلالة الأصلية لفيروس كورونا ،وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المحتمل وجود تلك السلالة فى دول أخرى هي الدنمارك وهولندا وأستراليا.

ولمنع دخول السلالة إلى أراضيها قررت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا وهولندا وقف الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، كذلك قررت كندا والسعودية ودول عالمية أخرى منع استقبال المسافرين القادمين من بريطانيا.