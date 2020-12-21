بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 44.33 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشر السوق العام 33ر44 نقطة ليبلغ مستوى 12ر5588 نقطة بنسبة هبوط بلغت 79ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 6ر214 مليون سهم تمت عبر 12021 صفقة نقدية بقيمة 10ر45 مليون دينار (نحو 8ر148 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 15ر61 نقطة ليبلغ مستوى 74ر4533 نقطة بنسبة هبوط بلغت 33ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر145 مليون سهم تمت عبر 5733 صفقة نقدية بقيمة 9ر11 مليون دينار (نحو 2ر39 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر36 نقطة ليبلغ مستوى 47ر6122 نقطة بنسبة هبوط بلغت 59ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 07ر69 مليون سهم تمت عبر 6288 صفقة بقيمة 18ر33 مليون دينار (نحو 4ر109 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 8ر64 نقطة ليبلغ مستوى 15ر4613 نقطة بنسبة هبوط بلغت 39ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر112 مليون سهم تمت عبر 4198 صفقة نقدية بقيمة 3ر10 مليون دينار (نحو 99ر33 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (ياكو) و(بيان) و(كويت ت) و(م سلطان) أما شركات (أعيان) و(بتروجلف) و(وطني) و(السلام) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (يوباك) و(استهلاكية) و(النخيل) و(مصالح ع) الأكثر انخفاضا.