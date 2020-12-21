شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قطاعات تهبط بمؤشرات بورصة الكويت بالختام على رأسها "النفط والغاز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.79% خاسراً 44.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5588.12 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% خاسراً 36.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6122.47 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.33% خاسراً 61.15 نقطة ليغلق عند مستوى 4533.74 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.39% خاسراً 64.84 نقطة ليغلق عند مستوى 4613.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 214.7 مليون سهم بقيمة 45.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.51%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.43%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.32%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاعي المواد الأساسية والتأمين بنسبة 0.03%، 0.02%، على التوالي.

وجاء سهم شركة ياكو الطبية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.87%، يليه سهم شركة بيان للاستثمار بنسبة 6.79%، ثم سهم شركة الكويت للتأمين بنسبة 3.85%، فيما تصدر سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 14.81% يليه سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بنسبة 14.35%، ثم سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي بنسبة 9.65%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة المركز المالي الكويتي، نجاح استكمال الطرح الخاص لسندات بقيمة إجمالية قدرها 35 مليون دينار كويتي، تتكون من شريحتين متساويتين (ثابتة ومتغيرة) ومدة استحقاق 5 سنوات.

وفي السياق ذاته أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي:-

أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانياً: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و30-9-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

رابعاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:

شركة المال للاستثمار.

شركة ريم العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية.

سادساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثامناً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

تاسعاً: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.