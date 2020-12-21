شكرا لقرائتكم خبر عن وقف التداول بالبورصة المصرية نصف ساعة لانخفاض مؤشر إيجي إكس بنسبة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف جلسة التداول اليوم الإثنين، لمدة نصف ساعة وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 EWI بنسبة 5%.

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بافتتاحية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وخسر رأس المال السوقي 11.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 642.126 بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة التداول.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.15% ليصل إلى مستوى 10656 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 5.03% ليصل إلى مستوى 2116 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.92% ليصل إلى مستوى 12803 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.23% ليصل إلى مستوى 4066 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.32% ليصل إلى مستوى 1996 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.04% ليصل إلى مستوى 2902 نقطة.