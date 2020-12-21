ماكدونالدز يظهر المزيد من العلامات السلبية – تحليل – 21-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم ماكدونالدز (MCD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.39% بما يعادل 0.83 نقطة ليستقر على سعر 215.08 دولار، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم. لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 218.50، ليستهدف مستوى الدعم 202.55. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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