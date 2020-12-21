كوكاكولا يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 21-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كوكاكولا (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.88% بما يعادل 0.47 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 53.74 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 52.09، ليستهدف مستوى المقاومة 56.63.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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