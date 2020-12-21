شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جي بي مورجان (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.49% بما يعادل -0.59 نقطة ليستقر على سعر 119.08 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 115.72، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 122.72 استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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