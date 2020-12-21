شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يهاجم مقاومة محورية – تحليل – 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جونسون آند جونسون (JNJ) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 155.40، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.58% بما يعادل 0.89 نقطة ليستقر على سعر 154.51 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 155.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 162.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد