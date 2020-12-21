شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يرتفع على استحياء – تحليل – 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم آي بي إم (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، عد استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.24% بما يعادل 0.30 نقطة ليستقر على سعر 125.85 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 135.20، طيلة ثبات الدعم 119.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد