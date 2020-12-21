شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بسلبية قوية ليقترب من هدفنا التصحيحي الأول المنتظر عند 45.67، ونرجّح كسر هذا المستوى لفتح الطريق أمام إجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن المحطة السلبية التالية تصل إلى 43.37.

لذلك، سيبقى الميل الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 48.15 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.00 والمقاومة 47.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط