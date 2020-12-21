شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الفضة ضغط سلبي قوي ليلامس مستوى 25.06 بشكل مباشر، ونلاحظ أن السعر ارتد صعوداً في محاولة للتعافي من جديد، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق المستوى المذكور، حيث إن كسره سيسبب خسائر إضافية تصل إلى 23.60، بينما اختراق 26.88 مطلوب للاندفاع نحو 27.60 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي التالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 27.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد