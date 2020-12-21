شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتحقيق هدفنا السلبي المنتظر عند 0.7520 وكسره بقوة ليفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 0.7415 كهدف تالي، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.7340، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 0.7520 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7400 والمقاومة 0.7520

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط