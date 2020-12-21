شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من كسر دعم القناة اللحظية الصاعدة بقوة لينخفض بشكل حاد ويقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 48.50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر لزيارة مستوى 46.06 كمحطة تصحيحية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 50.25 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.00 والمقاومة 50.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط