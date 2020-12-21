شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الذهب هبوطاً بشكل قوي بعد محاولة تخطي حاجز 1900.00، ليكسر مستوى 1875.00 بقوة ويتجه لتكبّد مزيد من الخسائر المتوقعة خلال الجلسات القادمة، ونفضّل التوقف على الحياد إلى أن تستقر التداولات لتحديد الوجهة التالية بشكل أوضح.
نشير إلى أن ارتقاء السعر فوق 1875.00 سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 1912.05 ثم 1928.60 بشكل رئيسي، بينما التماسك دونه سيضغط على السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1850.00 وتمتد إلى 1819.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1840.00 والمقاومة 1930.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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