شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تفقد قرابة 3% بفعل المخاوف حيال السلالة الجديدة لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت الأسهم الأوروبية قرابة 3% بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى نحو شهر ونصف ،لتبتعد عن أعلى مستوى فى عشرة أشهر ، مع تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن الخاطرة ، بفعل تصاعد المخاوف حيال السلالة الجديدة لفيروس كورونا ،والتي تم اكتشافها مؤخرا فى المملكة المتحدة البريطانية.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 قرابة 3.0% حتى الساعة 11:17 بتوقيت جرينتش ،مسجلا مستوي 381.63 نقطة الأدنى منذ 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المؤشر فى وقت سابق من التعاملات مستوي 399.07 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 1.5% ، فى سادس مكسب أسبوعي فى غضون السبعة أسابيع الأخيرة ، بفضل التطورات الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلا أدنى مستوى فى نحو شهر ونصف ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى عشرة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 4.0% ، تاليه قطاع البنوك والشركات المالية مع هبوط بنسبة 3.5% ، بفعل تجدد المخاوف حول جائحة فيروس كورونا.

تراقب أسواق المال العالمية عن كثب ، الطفرة الجديدة فى فيروس كوفيد-19 التي تم اكتشافها مؤخرا فى بريطانيا ،والتي أدت إلى إغلاق شديد فى لندن وأجزاء أخرى من جنوب شرق المملة المتحدة.

وتؤكد تقارير إن السلالة الجديدة المكتشفة قابلة للانتشار بنسبة تصل إلى 70% أكثر من السلالة الأصلية لفيروس كورونا ،وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تحديد تلك السلالة فى دول الدنمارك وهولندا وأستراليا.

وقامت العديد من دول أوروبا والعالم بمنع استقبال المسافرين من بريطانيا، منعت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا وهولندا الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، وكذلك كندا والمملكة العربية السعودية والعديد من الدول العالمية.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.0% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.35% ، فى أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات مستوي قياسي جديد عند 3,726.70 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 3.0% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 2.7% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 3.1% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 2.3%.