شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز لأعلى مستوى فى 6 أسابيع بعدما جددت سلالة فيروس كورونا الجديدة مخاوف الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بفعل تسارع عمليات شراء المعدن الثمين كملاذ آمن ، بعدما جددت سلالة فيروس كورونا الجديدة المكتشفة مؤخرا فى بريطانيا ، مخاوف الاقتصاد العالمي.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.3% إلى 1,906.74$ الأعلى منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,882.65$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,880.53$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة نسبة 0.2% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح فى أخر تعاملات الأسبوع.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 2.25% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،وتسارع الإقبال على شراء أصول الملاذات الآمنة ، قفزت أسعار الذهب فى مطلع تعاملات الأسبوع لأعلى مستوى فى ستة أسابيع ،حيث جددت السلالة الجديدة المكتشفة لفيروس كورونا فى بريطانيا المخاوف حيال الاقتصاد العالمي.

تراقب أسواق المال العالمية عن كثب ، الطفرة الجديدة فى فيروس كوفيد-19 التي تم اكتشافها مؤخرا فى المملكة المتحدة البريطانية ،والتي أدت إلى إغلاق شديد فى لندن وأجزاء أخرى من جنوب شرق البلاد.

وتؤكد تقارير إن السلالة الجديدة المكتشفة قابلة للانتشار بنسبة تصل إلى 70% أكثر من السلالة الأصلية لفيروس كورونا ،وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المحتمل وجود تلك السلالة فى دول الدنمارك وهولندا وأستراليا.

وقامت العديد من دول أوروبا والعالم بمنع استقبال المسافرين من بريطانيا، منعت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا وهولندا الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، وكذلك كندا والمملكة العربية السعودية والعديد من الدول العالمية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,167.82 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 22 حزيران/يونيو الماضي.