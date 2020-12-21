شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد أكثر من 5% بعد اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار فى المملكة المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار النفط أكثر من 5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ليتخلي الخام الأمريكي عن أعلى مستوى فى عشرة أشهر المسجل فى وقت سابق من التعاملات ،وخام برنت عن أعلى مستوى فى تسعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الستة أيام الأخيرة ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حيال الطلب العالمي ، بعد اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار فى المملكة المتحدة البريطانية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 5.6% إلى مستوي 46.27$ ، من مستوى الافتتاح عند 49.03$، وسجل أعلى مستوي عند 49.29$ الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي ،و انخفض خام برنت بنسبة 5.8% إلى مستوي 49.22$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 52.24$ ، وسجل أعلى مستوي عند 52.28$.

عند تسوية الجمعة ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.3% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% ،وسجلت أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 52.46$ للبرميل.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 5% ، فى سابع مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ آذار/مارس 2019.

وتعاذ تلك المكاسب إلى التطورات الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، بالإضافة إلى انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بجانب الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية.

تراجعت أسعار النفط على نطاق واسع فى مستهل تعاملات الأسبوع ،بعد الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار فى المملكة المتحدة البريطانية ، الأمر الذي جدد المخاوف حيال تشديد عمليات إغلاق الاقتصاد العالمي ،والتي سوف تؤثر بشدة على مستويات الطلب على الوقود.

أعلنت الحكومة البريطانية إغلاق شديد فى العاصمة لندن وأجزاء أخرى من جنوب شرق البلاد ،بعد الطفرة الجديدة فى فيروس كوفيد-19 التي تم اكتشافها مؤخرا.

وتشير بعض التقارير إلى إن السلالة الجديدة المكتشفة قابلة للانتشار بنسبة تصل إلى 70% أكثر من السلالة الأصلية لفيروس كورونا ،وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المحتمل وجود تلك السلالة فى دول أخرى هي الدنمارك وهولندا وأستراليا.

ولمنع دخول السلالة إلى أراضيها قررت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا وهولندا وقف الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، كذلك قررت كندا والسعودية ودول عالمية أخرى منع استقبال المسافرين القادمين من بريطانيا.