شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» إلى 100 وجهة.. طيران خمس نجوم وفقاً لخيارات المسافرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نالت طيران الإمارات تصنيف خمس نجوم نتيجة اختيار الركاب حول العالم ضمن جوائز أبيكس 2021 APEX، واستأنفت طيران الإمارات حتى الآن تشغيل رحلات الركاب إلى 100 وجهة.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «يسرنا الحصول على هذا التقدير من عملائنا، والذي يجسد سعينا الدائم إلى توفير تجربة سفر آمنة وممتعة لهم. لقد واصلت طيران الإمارات خلال الأشهر الماضية مراجعة منتجاتها وخدماتها وأدخلت عليها بعض التعديلات وفق البروتوكولات التنظيمية، مع الحرص على الابتكار. إن نهج قيادتنا الرشيدة واستراتيجيتنا تقوم على الاستثمار الدائم في تجربة العملاء وتطوير المنتجات».

وأضاف عادل الرضا: أطلقنا خلال الأشهر الماضية الكثير من الخدمات المبتكرة لتوفير مزيد من الثقة والراحة والسلاسة لعملائنا خلال السفر. ولم تكن الجائحة فقط هي الدافع وراء هذه المبتكرات، بل جاءت في إطار استراتيجيتنا طويلة الأمد لكسب ثقة عملائنا وولائهم والمحافظة على ريادتنا في الصناعة.

من جانبه، قال رئيس APEX التنفيذي الدكتور جو ليدر: تواصل طيران الإمارات تحقيق أعلى مستوى في تجربة السفر من خلال حصولها على تصنيف خمس نجوم من APEX Official Airline Ratings وذلك بشهادة مسافرين قمنا بالتحقق منهم كمحكمين نهائيين. وتجسد قدرة الناقلة على مواصلة النهوض بالمعيار الذهبي لخدمة العملاء، حتى في مواجهة ظروف الجائحة تركيزها على المشاركة الإيجابية لعملائها. لقد جربتُ منتجات طيران الإمارات في الدرجات السياحية ورجال الأعمال والأولى وأعجبت بخدمات كل درجة، ناهيك عن المحتوى الذي لا يضاهى الذي يوفره نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي.

وأدخلت طيران الإمارات بروتوكولات ومبادرات رائدة لإعادة الثقة في السفر الدولي، حيث أصبحت أول ناقلة في العالم توفر تغطية مجانية متعلقة بـ«كوفيد-19» لمسافريها، ومن ثم تغطية تأمينية موسعة تشمل مختلف المخاطر المتعلقة بالسفر. كما عدّلت خدماتها الجوية وعلى الأرض لتعزيز بروتوكولات السلامة مع الاستمرار في تقديم منتجاتها وخدماتها المميزة كتجربة صالات المطار وحمّام الشاور سبا والصالون الجوي على الطائرات.

وأطلقت طيران الإمارات مؤخراً المسار البيومتري المتكامل وأكشاك الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب في مطار دبي الدولي. وتوفر هذه الخدمات للمسافرين تنقلاً سلساً من دون تلامس في المبنى وترتقي بتجربة المسافرين على الأرض.

وتستند فكرة جوائز خيارات المسافرين، التي يقدمها اتحاد تجارب مسافري الناقلات الجوية (أبيكس) بالتعاون مع تطبيق (كونكور) الأعلى تقييماً في مجال تنظيم السفر، على آراء المسافرين من كافة أنحاء العالم. وقد شارك مسافرون في تصنيف مليون رحلة لأكثر من 600 ناقلة جوية حول العالم مستخدمين معيار خمس نجوم. وتشرف على نتائج جوائز خيارات المسافرين أبيكس شركة تدقيق خارجية مستقلة.

