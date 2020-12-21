شكرا لقرائتكم خبر عن موجة تراجع تطال أسهم الإمارات.. والسيولة تلامس المليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود هبطت أسواق الأسهم المحلية خلال جلسة، الإثنين، متأثرة بمخاوف تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في العالم، ليتراجع مؤشر سوق دبي المالي 3.8%، فاقداً 98.5 نقطة إلى 2460.77 نقطة، كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.79% إلى 5073.1 تقطة.

وقلصت الأسواق الخسائر التي منيت بها خلال الجلسة، وسط ضغوط بيعية طالت الغالبية العظمى من الأسهم، مع شح الطلب، وظهر ذلك بشكل جلي مع عرض كميات من أسهم «دي إكس بي إنترتينمنتس».

ولامست السيولة مستويات المليار درهم في السوقين، منها 504 ملايين درهم في أبوظبي، و480 مليون درهم في دبي.

وانخفض سهم «الدار» 3.1%، و«أبوظبي التجاري» 2%، و«أدنوك للتوزيع» 1.3%، وقلص «أبوظبي الأول» خسائره الصباحية ليستقر دون تغيير، فيما سجل «العالمية القابضة» ارتفاعاً بنسبة 1%.

وفي دبي، تراجع سهم «إعمار العقارية» 4.7%، و«دبي الإسلامي» 4.5%، و«دبي للاستثمار» 4.7%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.8%، وكل من «داماك» و«دي إكس بي إنترتينمنتس» 5%.

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