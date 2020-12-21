شكرا لقرائتكم خبر عن السجواني يتوقع استمرار تحديات العقارخلال 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع رجل الأعمال حسين السجواني أن يشهد عام 2021 تحديات كبيرة للقطاع العقاري. وقال رئيس مجلس إدارة «داماك» العقارية في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرج»: «آمل ألا يبدأ المطورون الكبار بإغراق السوق بالوحدات الجديدة لمجرد أنه يمكنهم بيع بضع مئات أخرى من الفلل أو الشقق». محذراً من مخاطر ذلك على سوق تعاني من فائض مخزون.

ودعا رئيس «داماك» إلى وقف البناء، حيث أدت التخمة العقارية إلى انخفاض أسعار المنازل 30% منذ عام 2014، وسط زيادة كبيرة في العرض.

وكانت دبي أعلنت في 2019، عن تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري بهدف تحقيق توازن في القطاع بين العرض والطلب، وتجنب تكرار المشاريع والتأكد من قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني.



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