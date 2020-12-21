الذهب يرتفع خلال تعاملات اليوم.. والجرام يصعد 5 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث زاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، قوله إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 826 جنيهًا مقابل 821 جنيهًا، أمس.

وأضاف أن سعر الجرام عيار 18 بلغ خلال تعاملات اليوم نحو 708 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 944 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6608 جنيهًا.

وعالمياً، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.70%، وهبط سعر الأوقية 13.12 دولارا، لتسجل الأوقية 1868.2 دولاراً، بحسب وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب العالمية تخطت مستوى 1900 دولار للأوقية في بداية تداولات جلسة اليوم الاثنين، قبل أن تعاود التراجع مرة أخرى.