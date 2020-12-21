شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي ليكسر مستوى 1.2175 ويتجه نحو تحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع بقية اليوم، ليكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 1.2105 مبدئياً، ومن الضروري مراقبة السعر عند وصول هذا المستوى، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لتكبّد مزيد من الخسائر وإجراء مزيد من التصحيح الهابط.

نشير إلى أن التداولات السلبية ستبقى مسيطرة ما لم يتمكن السعر من الارتقاء فوق 1.2175 مجدداً والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم