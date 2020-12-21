شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أوروبا تتراجع بحدة وأسهم السفر والترفيه تهوي 4% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 1.8% في التعاملات المبكرة، مع انخفاض أسهم السفر والترفيه بنسبة 4% ليقود الخسائر حيث انزلقت جميع القطاعات والبورصات الرئيسية إلى المنطقة السلبية. ويراقب التجار بعصبية طفرة كوفيد-19الجديدة في المملكة المتحدة، والتي أدت إلى إغلاق تام في لندن وأجزاء أخرى من جنوب شرق إنجلترا وتراجع عن اختلاط الأسر خلال عيد الميلاد.

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