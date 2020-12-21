شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الرحلات بين الإمارات والسعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علّقت كل من «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» و«فلاي دبي» الرحلات الجوية من وإلى السعودية حتى إشعار آخر، بسبب إغلاق الحدود حسب توجيهات السلطات السعودية.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات: «إثر قيام السلطات في المملكة العربية السعودية بإغلاق الحدود، أعلنت طيران الإمارات عن تعليق رحلاتها من وإلى المملكة حتى 27 ديسمبر /كانون الأول الجاري. نعتذر عن أي إزعاج يتسبب به هذا الوضع الخارج عن إرادتنا، ونرجو من عملائنا الكرام المتأثرين الاتصال بوكلاء السفريات أو مركز اتصال طيران الإمارات للاطلاع على خيارات إعادة الحجز».

من جانبه، قال متحدث باسم «الاتحاد للطيران» إن الناقلة ستعلّق بشكل فوري كافة رحلات الركاب بين أبوظبي وجميع الوجهات التي تشغّل إليها في السعودية، وذلك بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر. وقد تم أخذ هذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المتحدث: «تعد سلامة ضيوفنا وطاقمنا الجوي من أهم أولويتنا ونعتذر عن أي إزعاج نتيجة هذا التعليق».

من جانبها، أكدت «العربية للطيران» تعليق كافة رحلاتها إلى السعودية مؤقتاً وبشكل كامل، وذلك حتى إشعار آخر تماشياً مع قرار الرياض تعليق حركة الطيران.

وأوضحت الشركة التزامها بكافة القرارات والتعليمات الصادرة والتي تضمن سلامة الركاب والمسافرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

كذكل، قال متحدث باسم فلاي دبي: «تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن السلطات في السعودية، تم إلغاء رحلات فلاي دبي إلى مطار الدمام الدولي (DMM) ومطار الرياض الدولي (RUH) حتى 27 ديسمبر. سيُعرض على الركاب الذين تم حجزهم للسفر على هذه الرحلات استرداد الأموال أو خيار إعادة الحجز إلى تاريخ لاحق. بدلاً من ذلك، يمكن للمسافرين الاتصال بمركز الاتصال.»